Опубликована карта боевых действий на Украине на 19 октября

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 19 октября

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 19 октября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

По словам официального представителя российского военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские войска поразили 7 пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 2 пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, а также уничтожили 3 склада боеприпасов и 2 взвода реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и перехвачены 11 снарядов РСЗО «HIMARS» и «Ольха», а также 8 противорадиолокационных ракет «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 324 самолета, 161 вертолет, 2278 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5891 танк и другие боевые бронированные машины, 873 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3489 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6652 единицы специальной военной автомобильной техники.