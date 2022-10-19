Жителей Херсонщины призвали срочно покинуть регион

Власти Херсонской области разослали жителям региона СМС с требованием покинуть города

Власти Херсонской области разослали СМС-сообщения жителям города Херсон и области с требованием срочно эвакуироваться из-за грядущих обстрелов жилых кварталов Вооруженными силами Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 07:00 автобусы от речпорта на левый берег», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что севернее города Киев стянул большое количество бронетехники, к фронту подошли несколько тысяч солдат.