Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:00, 19 октября 2022Россия

Жителей Херсонщины призвали срочно покинуть регион

Власти Херсонской области разослали жителям региона СМС с требованием покинуть города

Фото: РИА Новости

Власти Херсонской области разослали СМС-сообщения жителям города Херсон и области с требованием срочно эвакуироваться из-за грядущих обстрелов жилых кварталов Вооруженными силами Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 07:00 автобусы от речпорта на левый берег», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что севернее города Киев стянул большое количество бронетехники, к фронту подошли несколько тысяч солдат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС
Пленный подполковник ВСУ рассказал об убийствах мирных жителей ради транспорта
Еще одной категории россиян попросили дать бронь от мобилизации
Северокорейские военные обстреляли морскую границу с Южной Кореей
В России допустили введение Грузией лимита на пребывание россиян в стране
В МОК сделали новое заявление о санкциях против России
В Херсонской области назвали число планируемых к перемещению жителей
Российского охранника осудили на 21 год за убийство начальника из-за спора
Пульмонолог предупредил россиян об опасности курения кальянов
Энергодар остался без электроэнергии в результате обстрелов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.