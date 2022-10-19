В Киеве объявили воздушную тревогу, местные власти просят граждан пройти в убежища

19 октября около 13:00 по московскому времени в Киеве объявили воздушную тревогу, граждан просят пройти в убежище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию украинской столицы.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты», — сообщили местные чиновники.

Кроме того, тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.