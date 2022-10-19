Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:06, 19 октября 2022Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу, местные власти просят граждан пройти в убежища

Фото: Vadim Sarakhan / Reuters

19 октября около 13:00 по московскому времени в Киеве объявили воздушную тревогу, граждан просят пройти в убежище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию украинской столицы.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты», — сообщили местные чиновники.

Кроме того, тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении десанта ВСУ на территории Запорожской АЭС
Визажистка раскрыла способы замедлить старение кожи
Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась методами борьбы с неуверенностью в себе
Названа главная проблема украинской системы ПВО
Отец и сын приехали на турнир по ловле акул и поймали морского дьявола
Кадыров заявил о прибытии несовершеннолетних сыновей на фронт во всеоружии
Названо число оставшихся в России иностранных брендов
Москвичи стали чаще брать ипотеку
Волкова рассказала об увольнении из театра хитростью по распоряжению Михалкова
Volkswagen начал искать покупателей на свой завод в Калуге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.