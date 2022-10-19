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17:47, 19 октября 2022Забота о себе

Врач дала совет страдающим от выпадения волос после коронавируса

Глава департамента KDL Малиновская: после коронавируса волосы могут выпадать до полугода

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

После перенесенного коронавируса волосы могут выпадать до полугода, рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Совет страдающим от выпадения волос после болезни людям она дала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, с выпадением волос из-за COVID-19 сталкиваются, по разным данным, от 10 до 60 процентов переболевших, причем волосы могут выпадать и у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, и у тех, кто переболел относительно легко. Эксперты сходятся во мнении, что болезнь вызывает так называемое телогеновое облысение — состояние, при котором волосяные фолликулы преждевременно переходят в фазу покоя.

«В норме у человека в стадии покоя (телогене) находится не более десяти процентов волосяных фолликулов, при телогеновом облысении их доля возрастает до 20 процентов и выше», — разъяснила глава медицинского департамента.

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Специалистка отметила, что такой постковидный симптом проявляется спустя несколько месяцев после выздоровления и может длиться более полугода.

«Врачи рекомендуют тем, кто переболел ковидом, обратить внимание на свое здоровье и самочувствие, чтобы выявить те проблемы, которые могла спровоцировать болезнь. В том случае, если показатели будут сильно отличаться от нормы, врач может назначить лечение», — заключила она.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков назвал ставший редким симптом коронавируса. По его словам, самыми редкими сейчас стали желудочно-кишечные проявления болезни: тошнота, рвота и диарея.

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Александра Лисица
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