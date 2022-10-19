Врач дала совет страдающим от выпадения волос после коронавируса

Глава департамента KDL Малиновская: после коронавируса волосы могут выпадать до полугода

После перенесенного коронавируса волосы могут выпадать до полугода, рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Совет страдающим от выпадения волос после болезни людям она дала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, с выпадением волос из-за COVID-19 сталкиваются, по разным данным, от 10 до 60 процентов переболевших, причем волосы могут выпадать и у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, и у тех, кто переболел относительно легко. Эксперты сходятся во мнении, что болезнь вызывает так называемое телогеновое облысение — состояние, при котором волосяные фолликулы преждевременно переходят в фазу покоя.

«В норме у человека в стадии покоя (телогене) находится не более десяти процентов волосяных фолликулов, при телогеновом облысении их доля возрастает до 20 процентов и выше», — разъяснила глава медицинского департамента.

Специалистка отметила, что такой постковидный симптом проявляется спустя несколько месяцев после выздоровления и может длиться более полугода.

«Врачи рекомендуют тем, кто переболел ковидом, обратить внимание на свое здоровье и самочувствие, чтобы выявить те проблемы, которые могла спровоцировать болезнь. В том случае, если показатели будут сильно отличаться от нормы, врач может назначить лечение», — заключила она.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков назвал ставший редким симптом коронавируса. По его словам, самыми редкими сейчас стали желудочно-кишечные проявления болезни: тошнота, рвота и диарея.