России и Европе предрекли повторение кризиса 2008 года

«ВМ»: Политолог Марков предрек повторение кризиса 2008 года в России и Европе

В случае введения потолка цен на нефть и прекращения поставок российского газа в Европу в регионе может повториться финансовый кризис 2008 года. Об этом рассказал политолог Сергей Марков в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

«Если будет рецессия в наиболее развитых и богатых странах, то есть спад производства и замедление темпов экономического роста, то это приведет к проблемам и в нашей стране. Поскольку стоимость энергоносителей — нефти и газа — упадет в разы», — предрек политолог.

Как заявил Марков, в таком случае доходы России от продажи топлива резко сократятся, в связи со значительным падением спроса со стороны Запада.

«Учитывая то, что США пытаются наши ресурсы всячески вытеснить с мирового рынка, то, конечно, опасаться сценария кризиса 2008 года нам тоже нужно», — резюмировал Марков.

Ранее представитель Министерства финансов США заявил, что введение потолка цен на нефть из России, о котором договорились государства «Большой семерки», не затронет страны-участницы ОПЕК.

18 октября Евросоюз отказался от планов по введению потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками. Во избежание резких колебаний цен на газ ЕК предложит странам блока совместные закупки.