В Крыму высказались об ограничениях после указа Путина

Советник главы Крыма Крючков заявил, что полуостров не вводил ограничения на въезд и выезд

В Крыму не вводили ограничений на въезд и выезд после указа президента России Владимира Путина об особом режиме реагирования. Об этом сообщил советник главы полуострова Олег Крючков, его высказывание приводится в Telegram-канале.

Он уточнил, что в Крыму будут сформированы штабы, и по их решению могут появиться ограничения.

«Дополнительные полномочия губернаторов не означают автоматическое введение указанных мер», — написал Крючков, комментируя указ Путина.

Советник главы Крыма назвал своевременным решение президента об особом режиме в восьми регионах России. Крым и другие регионы страны получают право моментально реагировать на любые вызовы, отметил Крючков.

19 октября Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

Средний уровень реагирования подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах. Кроме того, жителей перечисленных регионов могут отселить из опасной зоны для обеспечения их безопасности.