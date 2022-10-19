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01:05, 19 октября 2022Ценности

46-летняя звезда «Клона» показала фигуру на фото в купальнике

Бразильская актриса Джованна Антонелли показала фигуру на фото в зеленом купальнике

Фото: @giovannaantonelli

Бразильская актриса Джованна Антонелли порадовала фанатов снимком в откровенном образе. Соответсвующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летняя звезда сериала «Клон» показала фигуру на фотографии в вязаном купальнике зеленого цвета. На размещенном кадре знаменитость позирует, лежа на шезлонге, в прозрачных очках с черной оправой. При этом на лице Антонелли нет макияжа, а ее образ дополняет кулон с крупным камнем.

Подписчики восхитились внешним видом телезвезды в комментариях под публикацией, набравшей 152 тысячи лайков. «Красотка», «Какая красивая женщина», «Просто супер», «Самая красивая актриса в мире», «Просто вау», «Я люблю тебя», «Восхищаюсь твоей красотой», — высказывались фанаты.

В октябре 2018 года Джованна Антонелли сфотографировалась обнаженной для благотворительных целей. На размещенном изображении тело женщины было покрыто розовой краской и блестками. Акция стала частью кампании «Сила розового», направленной на борьбу с раком.

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Карина Черных
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46-летняя звезда «Клона» показала фигуру на фото в купальнике
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