Психолог рассказала о причинах неверности у мужчин и женщин

Психолог Елена Богатова объяснила неверность биологическими особенностями людей

Люди перебирают партнеров в поисках любви, уверена психолог Елена Богатова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что именно в этом заключается причина неверности и у мужчин, и у женщин.

По словам Богатовой, хотя в нашей стране нет многоженства или многомужества, многие все равно заводят связи на стороне. Она объясняет это тем, что моногамность — это культурная, а не биологическая особенность, и людям необходимы множественные отношения с противоположным полом.

У многих есть убеждение, что у каждого человека по земле где-то ходит его вторая половинка. И каждый человек находится в постоянном ее поиске. Но судьба не дает людям встретиться сразу, потому что перед такой встречей они должны набраться определенного опыта. А его можно получить, пройдя множество отношений Елена Богатова психолог

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что не все готовы мириться с наличием нескольких партнеров у любимого человека. Поэтому лучше отдавать предпочтение не одновременным, а поочередным отношениям.

Многие люди обусловливают свои беспорядочные связи наличием в них полигамности. Но в этой ситуации речь о развитии не идет. В таких случаях человек просто не любит ни одного из партнеров и пытается жить только в свое удовольствие, пренебрегая чужими желаниями и чувствами Елена Богатова психолог

Если оказывается, что партнеру безразличны чувства других, от такого человека можно смело уходить, считает психолог. По ее мнению, подобные люди не изменятся, пока не встретят кого-то, кто полностью отвечает их внутреннему запросу и потребностям.

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