Оператору «Турецкого потока» вернули экспортную лицензию
Нидерланды вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., оператору газопровода «Турецкий поток», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Онлайн-трансляцию его выступления цитирует РИА Новости.
Министр уточнил, что непосредственной угрозы ситуация с отзывом лицензии не представляла, однако «в долгосрочной перспективе ситуация не была бы обнадеживающей». «Я несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов... и сообщил вчера, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию. Это подтвердил и "Газпром"», — добавил Сийярто.
Об отзыве лицензии стало известно 29 сентября, решение было принято 18 сентября. Тогда же представители оператора заявили, что уже подали заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ждут ответа от государственных органов Нидерландов. При этом еще с 17 сентября прокачка по газопроводу сокращалась.