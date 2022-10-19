Оператору «Турецкого потока» вернули экспортную лицензию

Глава МИД Венгрии заявил, что Нидерланды вернули лицензию оператору «Турецкого потока»

Нидерланды вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., оператору газопровода «Турецкий поток», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Онлайн-трансляцию его выступления цитирует РИА Новости.

Министр уточнил, что непосредственной угрозы ситуация с отзывом лицензии не представляла, однако «в долгосрочной перспективе ситуация не была бы обнадеживающей». «Я несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов... и сообщил вчера, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию. Это подтвердил и "Газпром"», — добавил Сийярто.

Об отзыве лицензии стало известно 29 сентября, решение было принято 18 сентября. Тогда же представители оператора заявили, что уже подали заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ждут ответа от государственных органов Нидерландов. При этом еще с 17 сентября прокачка по газопроводу сокращалась.