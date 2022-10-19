Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:42, 19 октября 2022Ценности

Россиянина заперли в салоне красоты за отказ платить за маникюр

Российского блогера Эдуарда Холода заперли в салоне красоты за отказ платить за маникюр

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Российский блогер Эдуард Холод обвинил мастера ногтевого сервиса в оказании некачественной услуги. Его историю приводит Telegram-канал «78 Новости».

Житель Санкт-Петербурга рассказал, что сделал маникюр в салоне красоты на улице Ивановской, не раскрыв при этом название заведения. По словам мужчины, ему не понравилась работа сотрудника, в связи с чем он отказался оплачивать полную стоимость процедуры. «Я готов отдать только 500 рублей — то есть половину суммы за расходники», — говорит он в ролике.

Однако мастер отказалась от предложения клиента со словами «мы не на рынке» и закрыла дверь на ключ, тем самым заперев посетителя в помещении. После этого женщина вызвала сотрудников службы безопасности, которые урегулировали конфликт. В конечном счете россиянин заплатил 200 рублей вместо заявленной тысячи рублей и покинул салон.

«Я сказал, что они мне сделали маникюр как на рынке, поэтому мы будем общаться как на рынке. Тогда она закрыла железную дверь. Я не смог выйти и начал снимать, чтобы направить видео в органы, но посчитал, что это будет слишком муторно. Через полчаса приехали сбшники [работники службы безопасности], и мы договорились», — высказался в заключение Холод.

В декабре 2020 года другую россиянку заперли в салоне красоты за отказ платить за процедуры. Жительница Новосибирска посетила местный салон, чтобы сделать ботокс для волос и подстричь кончики. По словам клиентки, ее разочаровал полученный результат и она заявила, что не намерена платить за процедуру. Тогда администратор салона заперла дверь, чтобы девушка не смогла покинуть заведение без оплаты, и вызвала охрану.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении десанта ВСУ на территории Запорожской АЭС
Визажистка раскрыла способы замедлить старение кожи
Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась методами борьбы с неуверенностью в себе
Названа главная проблема украинской системы ПВО
Отец и сын приехали на турнир по ловле акул и поймали морского дьявола
Кадыров заявил о прибытии несовершеннолетних сыновей на фронт во всеоружии
Названо число оставшихся в России иностранных брендов
Москвичи стали чаще брать ипотеку
Волкова рассказала об увольнении из театра хитростью по распоряжению Михалкова
Volkswagen начал искать покупателей на свой завод в Калуге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.