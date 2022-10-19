Меган Маркл столкнулась с проблемами на работе из-за внешности

Меган Маркл заявила, что для создателей шоу «Сделка» была важна только внешняя красота

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с проблемами на съемках американского реалити-шоу из-за внешности. Соотвествующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Речь идет о программе «Сделка» (Deal or No Deal), где герцогиня Сассекская исполнила роль «девушки с портфелем». В новом подкасте «Архетипы» на Spotify, гостьей которого стала певица и актриса Пэрис Хилтон, Маркл рассказала, что для создателей шоу была важна только ее внешняя красота.

«Перед началом съемок шоу все девушки выстраивались в очереди, где можно было накрасить или нарастить ресницы, подложить подушечки в бюстгальтер. Нам даже каждую неделю наносили автозагар, потому что было очень шаблонное представление о том, как мы должны выглядеть. Речь шла исключительно о красоте и совсем не обязательно о мозгах», — заявила она и отметила, что благодарна за работу, поскольку участие в съемках позволяло оплачивать ее счета.

Кроме того, знаменитость уточнила, что на площадке ее окружали умные женщины, но данное качество не ценилось создателями шоу. «Мне не нравилось, когда меня заставляли показывать только свою внешность», — пояснила она.

В сентябре Меган Маркл призналась, что в детстве не считала себя красивой. По ее словам, у нее была копна кудрявых волос и огромная щель между зубами.