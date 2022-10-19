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20:35, 19 октября 2022Силовые структуры

Сжегшие тело россиянина в машине четверо похитителей предстали перед судом

На Урале осудят мужчину, который вместе с друзьями похитил отца и сжег его тело в машине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Урале четверо местных жителей предстали перед судом за похищение 44-летнего отца одного из них, повлекшее его смерть. Об этом в среду, 19 октября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, 20 апреля подельники подкараулили потерпевшего на улице Маяковского в Верхней Пышме, после чего избили битой и, связав ему руки за спиной хомутами и клейкой лентой, насильно поместили в багажник автомобиля. По пути мужчина скончался. Приехав в лес, злоумышленники достали легковоспламеняющуюся жидкость, облили ею машину и подожгли. Позже тело жертвы в обугленном состоянии следователи нашли в багажнике.

«Как установлено в ходе расследования, один из сообщников решил похитить своего отца из-за того, что он высказал намерение своему сыну снять с регистрационного учета автомобиль сына и потребовал от него выселиться со своей семьей из квартиры отца», — рассказал Шульга.

Как уточнил «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, двоих молодых людей нашли в Перми, а их сообщников — в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Молодой человек готовился к расправе над родственником заранее.

Сейчас дело рассматривает Свердловский областной суд.

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Елизавета Новикова
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