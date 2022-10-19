Меган Маркл уличили во лжи об отборе девушек на съемки в реалити-шоу

Актриса Клаудия Джордан уличила Меган Маркл во лжи об отборе девушек для съемок в шоу

Американская ведущая ток-шоу, актриса и модель Клаудия Джордан уличила супругу принца Гарри Меган Маркл во лжи об отборе девушек на съемки в реалити-шоу «Сделка», в котором они исполняли роль «девушек с портфелем». Об этом сообщает издание New York Post.

Первое опровержение слов герцогини Сассекской о том, что создатели программы ценили участниц только за внешность, появилось у Джордан в Instagram-сторис (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Теперь, Меган, для ясности: получение роли в игровом шоу необязательно зависит от твоего интеллекта. Для каждого выпуска исполнительные продюсеры выбирали пять моделей, которые, по их мнению, были самыми общительными. Они предполагали, что такие девушки будут легко взаимодействовать с конкурсантами», — заявила она.

Журналисты издания обратились к знаменитости за дополнительными комментариями. «Создатели "Сделки" никогда не относились к нам как к дурочкам. У нас появилось так много возможностей благодаря этому шоу», — сказала Джордан и добавила, что данный опыт на съемочной площадке помог ей реализоваться в модельной и телевизионной сфере. Например, она стала одним из организаторов конкурса «Мисс Вселенная 2009».

В заключение бывшая коллега монаршей особы уточнила, что она в своих заявлениях не критиковала Маркл, а лишь хотела защитить шоу и тех, кто над ним работал.

Ранее Меган Маркл рассказала о проблемах на съемках реалити-шоу «Сделка», с которыми она столкнулась из-за внешности. В своем новом подкасте «Архетипы» на Spotify, гостьей которого стала певица и актриса Пэрис Хилтон, Маркл рассказала, что для руководства программы была важна только ее внешняя красота.