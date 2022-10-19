Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 19 октября 2022Россия

Собянин высказался об ограничениях в Москве в связи с указом Путина

Собянин заявил, что никакие меры, ограничивающие обычную жизнь города, не вводятся
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В настоящий момент не вводились меры, ограничивающие ритм жизни Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указы о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации. Во исполнение этих Указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения», — написал он.

По словам Собянина, при этом в Москве не вводились меры, которые как-то ограничивали бы обычную жизнь в столице. Мэр также сообщил, что задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности и координации сил реагирования будут решать соответствующие федеральные и городские службы.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В Центральном и Южном федеральных округах указом президента вводится режим повышенной готовности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России
Названо число нашедших убежище в России жителей Донбасса и юго-востока Украины
Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе
В Совфеде дали разъяснение об изменении законов из-за указа Путина
Четыре региона России решили не вводить ограничения на фоне особого положения
Звезда сериала «Великая» вспомнила свое школьное прозвище
Шипулин рассказал о предложениях для спортсменов принять допинг перед Олимпиадой
Власти Украины провели стратегическое совещание по вопросам энергообеспечения
На дне Ладожского озера впервые обнаружили сейсмические разломы
В Херсоне рассказали о продолжающихся ударах по Каховской ГЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.