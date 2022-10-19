Собянин высказался об ограничениях в Москве в связи с указом Путина

Собянин заявил, что никакие меры, ограничивающие обычную жизнь города, не вводятся

В настоящий момент не вводились меры, ограничивающие ритм жизни Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указы о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации. Во исполнение этих Указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения», — написал он.

По словам Собянина, при этом в Москве не вводились меры, которые как-то ограничивали бы обычную жизнь в столице. Мэр также сообщил, что задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности и координации сил реагирования будут решать соответствующие федеральные и городские службы.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В Центральном и Южном федеральных округах указом президента вводится режим повышенной готовности.