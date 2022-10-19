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12:03, 19 октября 2022Россия

В Госдуме анонсировали обсуждение с Минобороны мобилизации многодетных отцов

Депутат Метелев анонсировал обсуждение мобилизации многодетных отцов с Минобороны

Фото: Simon Infanger / Unsplash

Депутаты Государственной Думы в закрытом режиме обсудят с Министерством обороны России вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для многодетных отцов. Инициативу анонсировал глава комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артем Метелев в Telegram.

По словам парламентария, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по обороне до конца заседания представить согласованное с военным ведомством решение проблемы. «Будет закрытое обсуждение», — подчеркнул он.

Ранее глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов сообщил о решении Минобороны вопроса о частичной мобилизации многодетных отцов. Согласно новой инициативе, от мобилизации освободят многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, причем не до 16, а до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, — до 23 лет.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах страны с 21 сентября. 18 октября представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что процесс частичной мобилизации в тех российских регионах, которые справились с мобилизационным заданием, уже исчерпан и остановлен.

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Сергей Истомин
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