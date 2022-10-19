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20:00, 19 октября 2022Ценности

50-летняя блогерша показала тату на теле в молодежном наряде и удивила зрителей

50-летняя блогерша Лонни удивила зрителей моложавой внешностью и покрытым тату телом

Кадр: Gray Hair And Tattoos / YouTube

Блогерша показала покрытое татуировками тело в подростковой одежде и удивила подписчиков своей моложавой внешностью. Соответствующими кадрами она поделилась на собственном YouTube-канале.

В размещенном видео 50-летняя Лонни (фамилия неизвестна) позирует в атласной леопардовой юбке длины миди и черной майке на широких бретелях. Свой наряд женщина дополнила кожаным ремнем и широкой курткой «пилот», дизайн которой имитирует униформу американских летчиков. При этом на кадрах видно, что руки блогерши покрыты цветными татуировками, а ее образ завершают укладка и яркий макияж.

Зрителей удивил молодежный наряд Лонни, и они восхитились им в комментариях. «Вы выглядите потрясающе», «Очень красиво», «Это мой любимый YouTube-канал», –– написали они.

В сентябре 56-летняя немецкая блогерша Керстин Тристан с тату на всем теле поделилась фото, на котором она запечатлена топлес. Известно, что женщина нанесла почти на каждую часть тела рисунки общей стоимостью 25 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей).

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Карина Черных
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