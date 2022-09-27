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56-летняя женщина с тату во все тело поделилась фото топлес

Немецкая блогерша Керстин Тристан с тату во все тело поделилась фото топлес

Фото: @tattoo_butterfly_flower

Немецкая блогерша с тату во все тело поделилась фотографией в откровенном образе и прославилась в сети. Соответствующие кадр она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

56-летняя Керстин Тристан регулярно делится снимками, на которых она позирует топлес или купальниках, показывая тем самым покрытые разноцветными рисунками кожу. Отмечается, что в общей сложности женщина нанесла на почти каждую часть тела эскизы стоимостью 25 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей).

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«Когда я смотрю на себя в зеркало, я вижу красивый луг, полный цветов, который нужно любить», — заявила она и добавила, что первую татуировку сделала десять лет назад, когда у нее появились комплексу по поводу внешнего вида. По словам Тристан, рисунки придают ей уверенность в себе.

Необычная внешность позволила Тристан обрести славу в сети: на данный момент на нее подписаны 188 тысяч человек, которые ежедневно восхищаются ее фотографиями в комментариях. «Вау, потрясающее фото», «Выглядишь сногсшибательно», «Просто произведение искусства», — написали поклонники под последней публикацией.

В апреле Йэн Пэрри перечислил главные ошибки клиентов перед нанесением первого тату. Мастер назвал употребление алкоголя неразумным решением перед первым посещением тату-салона, поскольку многие клиенты после сожалеют о размещенном рисунке.

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Майя Пономаренко
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