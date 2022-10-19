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20:21, 19 октября 2022Россия

Российский моряк рассказал о возвращении из украинского плена

Астраханский моряк Федюкович рассказал о встрече с семьей после украинского плена

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Астраханский моряк, освобожденный из украинского плена в рамках обмена между Москвой и Киевом, рассказал о жизни в плену и встрече с семьей. Вместе с девятью земляками он приземлился в аэропорту Астрахани, сообщает «Российская газета» 19 октября.

Второй механик грузового судна OMSKIY-6 Владислав Федюкович признался, что о своем освобождении пленники узнали за полтора часа до обмена.

«Не было времени испытывать какие-то эмоции: быстро собрались и поехали. Своего младшенького до сегодняшнего дня я видел только по видеосвязи. Встретиться с ним — непередаваемо», — признался вернувшийся из плена мужчина.

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По словам Федюковича, он не видел семью с сентября 2021 года. Тогда он отправился в рейс в Иран, а затем — в Черное море. Позже судно отправили на ремонт в Одесскую область, а в феврале 2022 года корабль захватили военные ВСУ, после чего моряков взяли в заложники на восемь месяцев.

Мужчина отметил, что к пленникам не предъявляли никаких претензий, поскольку они «гражданские» — у захваченных в плен была связь с родными, их нормально кормили и обеспечивали необходимыми лекарствами. Все это время морякам запрещали выходить на сушу и разрешали передвигаться только по палубе.

По утверждению родственников возвратившихся пленных, на борту не включали российские новости и внушали заложникам, что помощи ждать не стоит. В телефонных разговорах они обсуждали только бытовые вопросы.

В Министерстве социального развития и труда Астраханской области пообещали семьям моряков социальную, юридическую и психологическую поддержку.

Об обмене пленными между Россией и Украиной стало известно 18 октября. В Россию вернулись 110 граждан, среди которых было 72 моряка с гражданских судов. Киевской стороне передали столько же пленных. Освобожденных россиян доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС, каждому из них оказывают медицинскую и психологическую помощь.

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Варвара Родикова
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