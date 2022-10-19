Москвичи вновь заинтересовались переездом в одну европейскую страну

Spain-Real.Estate: спрос жителей Москвы на недвижимость в Испании вырос впервые с февраля

В сентябре 2022 года жители Москвы вновь заинтересовались переездом в Испанию — спрос на недвижимость в европейской стране вырос впервые с февраля. Такие данные приводят эксперты портала Spain-Real.Estate. Текст доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что по итогам первого месяца осени количество запросов о покупке жилья увеличилось на 11,61 процента по сравнению с августом текущего года. По данным аналитиков, это самый заметный прирост спроса с января.

Однако, несмотря на этот рост, значения сентября 2022 года оказались на 34,62 процента ниже, чем в аналогичный месяц в 2021-м и на 39,68 процентов меньше показателей 2020-го. В Spain-Real-Estate также отметили, что число запросов москвичей на покупку недвижимости в Испании снизилось на 28,34 процента по итогам первых девяти месяцев текущего года.

Ранее эксперты рассказывали, что москвичи отвернулись от покупки жилья в европейской стране — спрос на покупку жилья в Испании в августе оказался на 50,9 процента ниже, чем в аналогичный месяц в 2021 году.