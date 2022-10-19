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19:44, 19 октября 2022Силовые структуры

Москвичка ударила ножом в горло своего насильника

В Москве девушка перерезала горло мужчине после изнасилования

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На юге Москвы 52-летний мужчина после застолья изнасиловал 25-летнюю знакомую, после чего та перерезала ему горло. Об этом в среду, 19 октября, сообщает РЕН ТВ.

Правоохранительные органы разбираются в двух преступлениях, которые были совершены 18 октября в доме на Автозаводской улице. Вначале во время совместного распития алкоголя мужчина изнасиловал свою знакомую, после чего девушка ударила его ножом в горло. Насильника госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что за убийство своего насильника предстанет перед судом жительница Чувашии.

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Илона Палей
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