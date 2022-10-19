Россиянина осудили на 17 лет колонии за пятилетнее насилие над ребенком

Жителя Белгорода приговорили к 17 годам колонии за пятилетнее насилие над падчерицей

Прохоровский суд приговорил белгородца к 17 годам колонии за насилие над падчерицей. На протяжении пяти лет ранее судимый мужчина совершал над ребенком действия сексуального характера и угрожал убийством. Об этом в среду, 19 октября, «Ленте.ру» сообщил представитель областного управления СК России Елена Козырева.

Следствие установило, что ранее судимый 47-летний житель Белгородской области пять лет насиловал свою падчерицу. Ребенку не было и 14 лет.

Мужчина также угрожал девочке убийством, если она расскажет о происходящем матери или полиции.

Яковлевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Белгородской области собрал достаточно доказательств для вынесения приговора судом. Мужчину признали виновным по пунктам «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и части 4 статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»), а также части 1 статьи 119 («Угроза убийством») УК РФ.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском арестовали россиянина за изнасилование двухлетнего сына сожительницы.