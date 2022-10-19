Близкий к Януковичу бизнесмен избавился от табачного бизнеса в Крыму

Близкий к Януковичу бизнесмен Хоменко избавился от табачного актива в Крыму

Компания «Пэппэлл», операционная компания производителя сигарет Peppell, на прошлой неделе сменила своего владельца. Ее учредитель бизнесмен Валерий Хоменко передал 100 процентов генеральному директору Антону Шерстобитову, возглавлявшему компанию с августа 2020 года. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает РБК.

Хоменко основал Peppell в 2014 году, на тот момент он был владельцем донецкой табачной фабрики «Хамадей». В 2015-м компания оказалась в блокаде и могла работать только на рынки Донецкой и Луганской народных республик. Из-за этого Peppell, как отмечал источник «Известий», построил завод в Крыму, недалеко от Евпатории, и зарегистрировал новое юридическое лицо.

Позднее компания дважды меняла адрес и с ноября 2020 года была зарегистрирована в Ростове-на-Дону, однако табачное производство у нее по-прежнему в Крыму. Табачная фабрика «Хамадей» считалась близкой к бывшему президенту Украины Виктору Якуковичу, покинувшему страну зимой 2014 года. Причина, по которой Хоменко избавился от табачного бизнеса в Крыму, неизвестна.

«Пэппелл» отвечает за бренды Peppell, V.I.P. Club, «Бiле сонце», «Хортиця», Dune, Fantom и другие, присутствующие на российском рынке. Как следует из реестра Федеральной налоговой службы, эти марки находятся в нижнем ценовом сегменте. По данным СПАРК, в прошлом году выручка компании составила 2,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 392,4 миллиона.

Ранее сообщалось, что производитель сигарет Imperial Brands (бренды Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и электронные системы доставки никотина myblu) передал исключительные права на несколько торговых марок новым собственникам российского бизнеса.