Воздушную тревогу объявили в Одесской области

Советник главы администрации Одесской области Братчук объявил о воздушной тревоге

В Одесской области объявлена воздушная тревога, передает РИА Новости со ссылкой на советника главы администрации региона Сергея Братчука.

«Тревога! Все в укрытия», — сообщил Братчук.

Ранее воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах Украины: в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).