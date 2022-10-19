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14:16, 19 октября 2022Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили в Одесской области

Советник главы администрации Одесской области Братчук объявил о воздушной тревоге

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

В Одесской области объявлена воздушная тревога, передает РИА Новости со ссылкой на советника главы администрации региона Сергея Братчука.

«Тревога! Все в укрытия», — сообщил Братчук.

Ранее воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах Украины: в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

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