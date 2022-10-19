Кремль опроверг закрытие границ в связи с военным положением в четырех регионах

Песков опроверг закрытие границ России в связи с военным положением в четырех регионах

Границы России в связи с введенным военным положением в четырех регионах закрывать не планируется. Информацию об ограничениях опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Нет. Не планируется», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

19 октября президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза, что подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По результатам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента. 30 сентября в Кремле Путин подписал договоры о принятии в Россию новых регионов.