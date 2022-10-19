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15:08, 19 октября 2022Россия

Кремль опроверг закрытие границ в связи с военным положением в четырех регионах

Песков опроверг закрытие границ России в связи с военным положением в четырех регионах

Фото: Игорь Петров / РИА Новости

Границы России в связи с введенным военным положением в четырех регионах закрывать не планируется. Информацию об ограничениях опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Нет. Не планируется», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

19 октября президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза, что подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По результатам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента. 30 сентября в Кремле Путин подписал договоры о принятии в Россию новых регионов.

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Сергей Истомин
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