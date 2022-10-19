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06:57, 19 октября 2022Россия

Глава СПЧ высказался об участии осужденных в боевых действиях

Глава СПЧ Фадеев заявил, что даже осужденный имеет право защищать родину
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что правом на защиту родины должны обладать и осужденные. Его слова приводит ТАСС.

Комментируя новый законопроект об участии осужденных в боевых действиях, Фадеев подтвердил, что юридическую процедуру перехода отбывающих уголовное наказание на военную службу действительно следует урегулировать. Он считает, что если у человека появилось желание взять в руки оружие и пойти защищать страну, он должен получить такую возможность. «Защита родины — это прежде всего обязанность, но в каком-то смысле и право человека. Поэтому, исходя из духа Конституции РФ, наверное, даже если человек осужден, у него должно оставаться право пойти воевать за страну», — отметил глава Совета.

13 октября сенаторы Совета федерации представили законопроект, согласно которому осужденным военнослужащим и гражданским лицам разрешается участвовать в боевых действиях. В пояснительных материалах авторы документа отметили, что проявивших мужество и героизм осужденных следует помиловать.

Ранее стало известно, что 35-летний Станислав Богданов был помилован за участие в специальной военной операции на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». До участия в боевых действиях он должен был провести в заключении 23 года за убийство судьи, десять из которых уже прошли.

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Екатерина Подвигина
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