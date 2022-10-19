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18:04, 19 октября 2022Россия

В Крыму ответили на вопрос о введении ограничений на въезд и выезд в республике

Глава Крыма Аксенов заявил, что ограничивать въезд и выезд в республике не планируется

Фото: Stefan Sauer / Reuters

Вводить комендантский час и ограничивать въезд и выезд в Крыму в настоящее время не планируется. Так на этот вопрос ответил глава республики Сергей Аксенов, пишет ТАСС.

По его словам, средний уровень реагирования поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. «Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется», — заключил глава Крыма.

19 октября президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. Средний уровень реагирования подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков назвал своевременным решение президента об особом режиме в восьми регионах России. Крым и другие субъекты страны получают право моментально реагировать на любые вызовы, отметил он.

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Сергей Истомин
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