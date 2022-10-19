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22:25, 19 октября 2022Мир

В США призвали Украину забыть о потерянных территориях ради переговоров

Экс-посол США Мэтлок призвал Киев забыть о потерянных территориях и начать переговоры с РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок призвал Вашингтон склонить Украину начать переговорный процесс с Россией. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в The Responsible Statecraft.

«Украина даже при поддержке НАТО не сможет создать стабильное, функционирующее государство в границах 1991 года», — написал он.

По мнению политика, Киеву следует отказаться от претензий на присоединенные к России территории. Он считает, что попытки украинской стороны вернуть территории силой станут причиной нового витка эскалации, а также приведут к печальным последствиям для страны.

Мэтлок подчеркнул, что соблюдение украинскими властями Минских соглашений стало бы гарантом недопущения вооруженного конфликта.

Ранее американский миллиардер и инвестор Билл Экман рассказал о своих предложениях по урегулированию конфликта на Украине. Так, он призвал Киев отказаться от НАТО и оставить Крым России. В частности, Экман согласился с мнением предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса, который заявил, что Украина не должна становиться частью альянса. По словам самого Экмана, Украина доказала, что «может защитить себя без членства в НАТО».

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Марина Совина
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