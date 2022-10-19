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16:32, 19 октября 2022Ценности

Юные лица популярных блогерш оказались обманом

Журналистка Данаи Мерсер разоблачила секрет моложавой внешности блогерш на фото в соцсетях

Фото: @danaemercer

Журналистка и модель Данаи Мерсер разоблачила секрет моложавой внешности блогерш на фотографиях в социальных сетях, раскрыв обман на своем примере. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсер опубликовала видео, в котором обвинила коллег в попытке добиться эффекта юного лица посредством фотошопа. По ее словам, черты лица можно с легкостью изменить с помощью специальных приложениях на телефоне. На размещенных кадрах она показала снимок 40-летней женщины с многомиллионной аудиторией, не называя ее имени, которая благодаря ретуши выглядит как подросток.

«Я могу превратиться в молодую девушку в несколько кликов. Оказалось, это делают и другие популярные блогерши, сохраняя при этом на фото свои взрослые тела. Мне страшно подумать, что есть мальчики-подростки и мужчины, которые видят в этом новую норму, потому что их кормят все более нереалистичными стандартами. Мы должны остановить это», — высказалась Мерсер в заключение.

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Подписчики поблагодарили манекенщицу за публикацию, которая набрала более 71 тысячи лайков. «Спасибо за то, что поднимаешь такие темы», «Если честно, я в шоке», «Зачем женщины вообще делают это?», «Какой ужас», «Я даже не знаю, что сказать», — высказывались пользователи сети.

В марте 2021 года Данаи Мерсер разместила ролик, на котором она позировала в красном нижнем белье, создавая иллюзию худобы. С помощью ретуши ей удалось визуально сузить талию, удлинить ноги и увеличить грудь. В конце видео она продемонстрировала, как ее тело выглядело до и после редактирования в специальном приложении.

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Майя Пономаренко
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