В США 21-летний студент арендовал самолет для свидания и погиб от удара пропеллером

В Джорджии, США, студент погиб от удара пропеллером одномоторного самолета, который он арендовал для свидания. Об этом сообщает Associated Press.

21-летний Сани Алия и его подруга прокатились на самолете, а затем вернулись на аэродром. Спустившись по трапу, они пошли в разные стороны: девушка направилась к хвостовой части самолета, а студент — к передней. В результате Алия оказался под вращающимся пропеллером, который ударил его по голове.

От полученных травм молодой человек скончался на месте. По данным полиции, в случившемся нет виноватых и причиной смерти был несчастный случай.

Ранее сообщалось, что в Аризоне, США, мужчина пришел в номер отеля для встречи с девушкой из Tinder и стал жертвой ограбления. В результате он лишился трех тысяч долларов и автомобиля.