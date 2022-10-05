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Мужчина пришел на свидание с девушкой из Tinder и лишился 181 тысячи рублей

NYP: в США мужчина пришел в отель на встречу с девушкой и стал жертвой ограбления

Фото: Arizona Department of Public Safety

В Аризоне, США, мужчина пришел в номер отеля для встречи с девушкой из Tinder, стал жертвой ограбления и лишился трех тысяч долларов и автомобиля. Об этом сообщает New York Post (NYP).

По данным полиции штата, происшествие случилось в конце сентября. Мужчина прибыл в отель в городе Финикс для свидания с девушкой по имени Соня из приложения для знакомств, однако вместо Сони в номере его ждала пара грабителей. 32-летний Хосе Сандовал Жакес наставил на жертву пистолет и приказал отдать ему мобильный телефон и другие вещи. Затем он потребовал от мужчины данные его банковских карт и аккаунтов в социальных сетях, а после заставил его поехать к ближайшему банкомату, чтобы снять наличные. Вместе с Жакесом была его напарница, 33-летняя Кристал Халси.

Преступники сняли со счета мужчины 900 долларов (54 тысячи рублей). Они заставили жертву отдать им телефон, документы, доступ к аккаунтам в соцсетях и банковскую информацию. В общей сложности грабители отобрали у мужчины три тысячи долларов (181 тысячу рублей), после чего угнали его машину и добрались до Лас-Вегаса. Полиция попыталась задержать Жакеса и Халси, но они бросили машину с пистолетом внутри и вернулись в Финикс на попутке.

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Затем полицейские увидели в интернете рекламу эскорт-услуг с номером телефона, который совпал с номером Халси. Они позвонили и под видом клиента назначили встречу в одном из отелей города. Как только преступники появились у здания гостиницы, их попытались арестовать, но им снова удалось скрыться. Полицейские поехали вслед за парой.

Чтобы уйти от преследования, Жакес ехал по встречной полосе. В конце концов в автомобиле преступника закончилось топливо. Тогда он намеренно въехал в другой автомобиль и похитил его, чтобы скрыться от полиции. Это произошло более чем в 160 километрах от места начала погони. Вскоре пару догнал полицейский вертолет. Жакеса и Халси арестовали.

Халси обвиняется в нападении, грабеже с применением насилия, краже, похищении и наркопреступлениях. Жакес также обвиняется в нападении, грабеже с применением насилия, краже и похищении.

Ранее сообщалось, что в городе Глазго, Великобритания, 63-летняя продавщица Розанна Гибсон задержала грабителя, вооруженного молотком и ножом. Инцидент произошел вскоре после того, как пожилая женщина и ее племянник Кристофер Браун открыли магазин в начале рабочего дня.

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Евгения Черкасова
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