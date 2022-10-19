В App Store появилось первое российское приложение для создания музыки

В App Store появился ПАНЧ — первое на российском рынке приложение для создания музыки

В App Store появился ПАНЧ — первое на российском рынке мобильное приложение для создания и продвижения музыки, в котором каждый желающий может попробовать себя в роли артиста.

Команда ПАНЧ параллельно с выходом приложения совместно с лейблами-партнерами объявила о запуске проекта, в рамках которого пользователи смогут претендовать на финансовую поддержку и дальнейшую помощь в развитии карьеры. Кроме того, «панчеры» получат возможность записывать и выпускать как сольные релизы, так и совместные треки с известными битмейкерами и артистами. Для этого необходимо скачать приложение на сайте и начать выкладывать получившиеся треки в видеоленту.

ПАНЧ представляет собой одновременно студию и платформу в кармане, которая позволяет записывать и продвигать свою музыку. Механика записи проста: достаточно выбрать понравившийся бит, эффект для голоса, записать вокал и в пару кликов выложить демо в ленту. Кроме того, ПАНЧ — это комьюнити артистов, для которых команда приложения организует образовательные проекты, живые выступления и встречи с экспертами музыкальной индустрии.

В библиотеке приложения содержится около тысячи авторских битов и порядка 10 вокальных эффектов. В процессе записи пользователь может выстроить комфортный баланс между голосом и битом, и свести получившийся трек перед публикацией, а в случае необходимости, нейросеть поможет сгенерировать текст на основе нескольких слов.

За время бета-тестирования приложение установили более двух тысяч пользователей, которые суммарно записали 11 тысяч демо треков. В среднем в неделю в приложении создается не менее 800 новых треков, и их количество продолжает расти.

Ранее, 29 июля 2022 года, на стриминговых платформах вышел ПАНЧ «Первый» - музыкальный альбом, написанный пользователями в мобильном приложении ПАНЧ. Релиз стал отправной точкой для ряда артистов, а благодаря глобальной поддержке, количество его прослушиваний приблизилось к отметке 1,4 миллиона.

За всеми активностями ПАНЧ можно следить в канале.

Версия ПАНЧ для Android станет доступна в Google Play Store осенью 2022 года.

