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15:45, 19 октября 2022Экономика

Казахстан сообщил о желающих переехать из России 300 компаниях

Премьер Казахстана Смаилов сообщил о 300 компаниях, желающих переехать из России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На фоне нынешнего геополитического противостояния с Западом из России в Казахстан твердо намерены перенести головные офисы 56 международных компаний, часть из них фактически уже переехала. Об этом, отвечая на вопрос местных журналистов, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передает Nur.kz.

В общей сложности о своем желании релоцироваться сообщили более 300 компаний, в настоящее время с ними проводятся переговоры, в том числе обговариваются условия. С теми, кто уже согласился переехать, ведется предметная работа.

В качестве примеров таких компаний премьер назвал Honeywell, inDriver, Fortescue, Marubeni. Он объяснил, что большей частью речь идет о компаниях, которые из-за санкционной, контрсанкционной или антисанкционной политики решили покинуть российскую экономику, в том числе перенести региональный офис или даже производство.

В каждом случае объем релокации обговаривается отдельно, и власти Казахстана, пообещал Смаилов, постараются максимально привлечь в республику производственные мощности. Для этого иностранным инвесторам предложат инвестиционные соглашения, налоговые и регуляторные преференции. Также местные власти поддержат бизнес в вопросе инфраструктуры.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев рассказал, что автопроизводители Казахстана начали переговоры с японской компанией Toyota о переносе в республику сборочного предприятия, закрытого в России.

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Платон Щукин
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