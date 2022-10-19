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15:16, 19 октября 2022Силовые структуры

Российский пограничник расстрелял жену из автомата

В Оренбургской области пограничник расстрелял жену из автомата и пытался покончить с собой

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Оренбургской области мужчина расстрелял свою жену на глазах у сослуживцев и сразу же попытался покончить с собой. Об этом в среду, 19 октября, сообщает издание Baza.

Инцидент произошел в селе Изобильное, неподалеку от российско-казахстанской границы. На почве ревности 36-летний пограничник расстрелял из автомата свою жену, которая скончалась на месте от полученных ранений. После этого мужчина попытался покончить с собой: с ранением его госпитализировали. За жизнь пограничника борются врачи.

По факту произошедшего военно-следственная прокуратура начала проверку. У погибшей осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области пьяный мужчина убил жену из ревности и попытался замести следы.

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Илона Палей
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