Российский пограничник расстрелял жену из автомата

В Оренбургской области пограничник расстрелял жену из автомата и пытался покончить с собой

В Оренбургской области мужчина расстрелял свою жену на глазах у сослуживцев и сразу же попытался покончить с собой. Об этом в среду, 19 октября, сообщает издание Baza.

Инцидент произошел в селе Изобильное, неподалеку от российско-казахстанской границы. На почве ревности 36-летний пограничник расстрелял из автомата свою жену, которая скончалась на месте от полученных ранений. После этого мужчина попытался покончить с собой: с ранением его госпитализировали. За жизнь пограничника борются врачи.

По факту произошедшего военно-следственная прокуратура начала проверку. У погибшей осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области пьяный мужчина убил жену из ревности и попытался замести следы.