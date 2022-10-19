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09:54, 19 октября 2022Силовые структуры

В Госдуме предложили исключить статус полицейского из отягчающих обстоятельств

Депутаты Госдумы предложили исключить статус полицейского из отягчающих обстоятельств

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили исключить статус полицейского из отягчающих обстоятельств при совершении преступления, чтобы избежать дискриминации сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других силовых ведомств. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Госдумы.

По словам авторов законопроекта, правопорядок в России обеспечивает не только полиция, но и сотрудники ФСБ, ФСО, Росгвардии, прокуратуры и других ведомств, при этом работа фигурантов уголовных дел в этих структурах не считается отягчающим обстоятельством, «что явно несправедливо».

Если закон будет принят, изменения внесут в статью 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»).

31 августа сообщалось, что на Урале ФСБ возбудила дело против мужчины за призывы к расправе над депутатами Госдумы.

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Елизавета Новикова
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