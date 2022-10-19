В Госдуме предложили исключить статус полицейского из отягчающих обстоятельств

Депутаты Госдумы предложили исключить статус полицейского из отягчающих обстоятельств

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили исключить статус полицейского из отягчающих обстоятельств при совершении преступления, чтобы избежать дискриминации сотрудников органов внутренних дел по сравнению с работниками других силовых ведомств. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Госдумы.

По словам авторов законопроекта, правопорядок в России обеспечивает не только полиция, но и сотрудники ФСБ, ФСО, Росгвардии, прокуратуры и других ведомств, при этом работа фигурантов уголовных дел в этих структурах не считается отягчающим обстоятельством, «что явно несправедливо».

Если закон будет принят, изменения внесут в статью 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»).

31 августа сообщалось, что на Урале ФСБ возбудила дело против мужчины за призывы к расправе над депутатами Госдумы.

