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13:56, 19 октября 2022Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны РФ заявило о поражении двух бригад ВСУ на николаево-криворожском направлении

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

На николаево-криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области были поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери раскрыло Минобороны РФ в Telegram.

По данным военного ведомства, также было поражено подразделение формирований наемников «Иностранный легион». За минувшие сутки на этом направлении уничтожено свыше 120-ти бойцов ВСУ и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

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11 октября 2022

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью с 18 на 19 октября на краснолиманском направлении была сорвана попытка украинских войск форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике (ЛНР).

В результате российские войска уничтожили более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), три боевые бронированные машины и два автомобиля, уточнили в ведомстве.

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Сергей Истомин
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