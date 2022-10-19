Минобороны раскрыло потери ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны РФ заявило о поражении двух бригад ВСУ на николаево-криворожском направлении

На николаево-криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области были поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери раскрыло Минобороны РФ в Telegram.

По данным военного ведомства, также было поражено подразделение формирований наемников «Иностранный легион». За минувшие сутки на этом направлении уничтожено свыше 120-ти бойцов ВСУ и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью с 18 на 19 октября на краснолиманском направлении была сорвана попытка украинских войск форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике (ЛНР).

В результате российские войска уничтожили более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), три боевые бронированные машины и два автомобиля, уточнили в ведомстве.

