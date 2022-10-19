Появилось видео удара ВСУ по администрации в Энергодаре

Спецкор ВГТРК Курлаева опубликовала видео удара ВСУ по администрации в Энергодаре

Появилось видео удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по администрации в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС (ЗАЭС). Запись опубликовала специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева в своем Telegram-канале.

На видеозаписи видно, как украинские военные наносят удар по зданию городской администрации из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Также сообщалось, что ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру населенного пункта. Известно, что в результате удара погибших нет.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские подразделения усилили обстрел города. По его словам, были зафиксированы попадания в районах тепловой электростанции. Кроме того, сообщалось о частичном обесточивании города.