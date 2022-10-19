Богатейший индиец купил самый дорогой дом в Дубае

Индийский миллиардер Амбани приобрел самую дорогую виллу Дубая за 163 миллиона долларов

Миллиардер Мукеш Амбани, которого считают самым богатым человеком в Индии, приобрел самую дорогую виллу в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Это не первая купленная им элитная недвижимость в популярном курортном городе, пишет Bloomberg.

По данным источников, которые пожелали остаться анонимными, бизнесмен купил особняк в районе Пальма Джумейра за 163 миллиона долларов (более 10 миллиардов рублей) у семьи кувейтского магната Мохаммеда Альшая. Эта сделка стала рекордной по стоимости на рынке недвижимости в городе.

Незадолго до этого, в начале 2022 года, Мукеш Амбани приобрел дом в Дубае за 80 миллионов долларов (4,9 миллиарда рублей), что на тот момент было самой крупной покупкой недвижимости в мегаполисе. Однако через пару месяцев рекорд индийского миллиардера побил неизвестный, который приобрел на острове особняк за 82,4 миллиона долларов.

В 2021 году Амбани купил поместье из фильмов о Джеймсе Бонде. На принадлежащую ему компанию Reliance Industries Limited была зарегистрирована недвижимость Сток Парк (Stoke Park) в британском графстве Бакингемшир. Амбани заплатил за объект 79 миллионов долларов (на тот момент почти шесть миллиардов рублей).