Минобороны сообщило об ударе по военным объектам Украины

Минобороны сообщило, что ВС России нанесли удар по объектам военного управления Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по пунктам военного управления и объектам энергетики Украины. Об этом на ежедневном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

По словам Конашенкова, удары были нанесены высокоточным оружием.

«Продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — заявил представитель Минобороны.

С 10 октября Россия регулярно наносит массированные удары по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что они приходятся по объектам энергетики, военного управления и связи — это было сделано по предложению Минобороны России.

На саммите в Астане Путин отмечал, что в настоящее время нет необходимости в новых массированных ударах по Украине. По словам главы государства, сейчас перед Вооруженными силами России стоят другие задачи.