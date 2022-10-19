США насторожила победа поклонников Путина на выборах в Европе

WP: все больше лидеров демократий начинают склоняться к авторитаризму

Наблюдается настораживающая тенденция, что некоторые из крупнейших демократий начинают склоняться к крайне правым авторитарным лидерам и открыто их поддерживают. Многие считают, что демократии попросту не могут предложить сильных, харизматичных лидеров. Об этом пишет обозреватель The Washington Post (WP) Марк Фишер.

В частности, журналист приводит в пример недавние выборы в Италии и на Филиппинах, где в этом году избрали президентом сына бывшего диктатора Фердинанда Маркоса, решив придерживаться политики сильного человека. Отмечается, что многие из новоизбранных лидеров являются поклонниками российского президента Владимира Путина, выступающего против засилья губительных западных ценностей.

Фишер указывает, что последние годы были крайне непростыми для всего мира. Глобализация, политическая поляризация, подорванное доверие к основным институтам власти заставили многих людей чувствовать себя преданными своими правительствами. Результатом стал поворот к правым и авторитарным политикам в европейских странах. В их числе — венгерский премьер Виктор Орбан и вероятный новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

«В стране за страной распространяется идея о том, что нам нужны сильные лидеры, которые добиваются целей. И это не только в политике: мы видим растущую значимость технических руководителей, таких как [американский предприниматель] Илон Маск, как людей, которые решают проблемы и выполняют свою работу», — поделился мнением профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев.

Особое внимание в статье уделяется экс-президенту США Дональду Трампу, который неоднократно выражал восхищение сильными людьми, в числе которых Путин и лидер КНР Си Цзиньпин. В целом в США все больше республиканцев перенимают риторику «сильного человека».

В 2020 году Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса». По словам политика, наряду с Путиным таковыми являются еще несколько мировых лидеров — председатель КНР, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.