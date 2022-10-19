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20:26, 19 октября 2022Россия

В Госдуме высказались о распространении военного положения по России

Депутат ГД Матвейчев не увидел смысла в распространении военного положения по России

Фото: РИА Новости

Распространение военного положения на большее число регионов России не имеет смысла. Так об этом высказался депутат Государственной Думы Олег Матвейчев, его слова приводит издание Ura.ru.

По словам Матвейчева, даже в том случае, если приграничный регион периодически подвергается обстрелу, военные действия на его территории не ведутся, следовательно, причин вводить военное положение нет.

«Если говорить про другие территории России, куда прилетает, то это можно квалифицировать как террористические акты. Но нельзя вводить военное положение из-за каждого», — заявил он.

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Также он отметил, что, если военное положение распространить на другие регионы, это сильно ударит по экономике и моральному состоянию жителей. «Военное положение предполагает изымать автомобили, селиться в квартирах. Это никому не нужно», — подытожил Матвейчев.

Ранее сообщалось, что президент России подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории Запорожья и Херсонщины. Согласно тексту указа, военное положение в перечисленных регионах вводится 20 октября с 00:00.

Путин отметил, что главы российских регионов будут вправе создать штабы для координации работы по повышению безопасности жителей. Также на местах будут созданы отряды территориальной обороны.

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Валерий Розенберг
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