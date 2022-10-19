В Совфеде рекомендовали палате утвердить указ Путина о военном положении

Комитеты Совфеда рекомендовали палате утвердить указ Путина о военном положении

Профильные комитеты Совета Федерации рекомендовали палате утвердить указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Об этом в среду, 19 октября, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава государства подписал соответствующий указ о введении военного положения на территории новых регионов. В соответствии с документом предполагается, что такой режим начнет действовать с полуночи 20 октября и будет действовать до решения о его отмене.

Теперь режим военного положения должен утвердить Совет Федерации.

Причиной назван тот факт, что «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила». Кроме того, Путин пояснил, что военное положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей действовало и ранее, до вхождения в состав страны.

