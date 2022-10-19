28-летняя женщина рассказала о счастливых отношениях мужчиной на 25 лет старше

Daily Mirror: 28-летняя женщина рассказала о счастливых отношениях с 53-летним мужчиной

Жительница Флориды, США, рассказала о секрете счастливых отношений с мужчиной на 25 лет старше ее и пожаловалась на комментарии незнакомцев. Историю влюбленных публикует Daily Mirror.

28-летняя Лейла познакомилась с 53-летним Брюсом в прошлом году. Женщина призналась, что не рассчитывала на серьезные отношения и хотела просто встречаться с состоятельным мужчиной. Вопреки ожиданиям, они влюбились друг в друга и съехались всего через четыре месяца после первой встречи. В июле возлюбленные поженились.

Лейла считает секретом счастливого брака честность: Брюс искал красивую молодую девушку для приятного времяпрепровождения, а она искала мужчину, который будет ее содержать. Женщина добавила, что ее муж — настоящий джентльмен. Он всегда открывает перед ней дверь, помогает, обеспечивает и делает комплименты. «Он лучший любовник, который у меня когда-либо был», — сказала Лейла.

Женщина пожаловалась на незнакомцев, которые обвиняют ее в том, что она — просто содержанка, и у нее нет никаких чувств к супругу. Тем, кто строит отношения с партнером значительно младше или старше, Лейла рекомендует не обращать ни на кого внимания и концентрироваться исключительно на своих чувствах.

Ранее сообщалось, что жительница США вышла замуж за мужчину, который на 17 лет ее младше, и рассказала, что незнакомцы часто принимают его за ее сына. «Для нас возраст — всего лишь цифра, когда речь идет о любви. Он — моя вторая половинка, и не важно, что думают другие люди», — заявила женщина.