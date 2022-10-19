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21:28, 19 октября 2022Моя страна

Россиянам назвали направления внутри страны для романтических путешествий осенью

Tvil.ru: Сочи и Санкт-Петербург стали популярными городами для поездок вдвоем осенью

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Самыми популярными направлениями по России для осенних романтических поездок стали Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Список мест, куда можно поехать вдвоем внутри страны, назвали специалисты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Первое место рейтинга занял город-курорт Сочи — средняя стоимость суток в отеле обойдется двум туристам в 2,4 тысячи рублей. На втором месте Санкт-Петербург — провести здесь ночь получится чуть дороже, от 2,6 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Москва — средняя цена ночи в столичной гостинице выйдет от 3,4 тысячи рублей.

Также в список направлений для романтического туризма попала Казань, Кисловодск, Калининград, Нижний Новгород и Екатеринбург. Отмечается, что в среднем путешественники готовы тратить на проживание в отеле в коротких осенних поездках (от трех до семи дней) не более трех тысяч рублей за ночь.

При составлении списка специалисты использовали данные бронирований жилья туристами с октября по ноябрь 2022 года.

Ранее сообщалось, что самым востребованным внутренним авианаправлением среди россиян в ноябре стала Москва, а железнодорожные билеты чаще всего искали в Санкт-Петербург.

Дарья Рыбак
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