Огнеметчики Росгвардии ликвидировали десять военнослужащих ВСУ в ЛНР

Росгвардия сообщила, что в ЛНР уничтожены две БМП и десять украинских военных

Огнеметчики Росгвардии уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ликвидировали десять украинских военнослужащих в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в среду, 19 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

После боя это подразделение ведомства вывели на позиции в нескольких метрах от передовой. Там у них проходят занятия по огневой подготовке. Во время учений бойцы спецслужбы используют огнеметы «Шмель» и «Бородач».

Ранее стало известно, что Росгвардейцы уничтожили снаряды ВСУ под Херсоном. Во время проведения инженерной разведки местности российские силовики нашли пять неразорвавшихся снарядов для реактивных систем залпового огня «Град» и 40 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра.