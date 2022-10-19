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04:20, 19 октября 2022Мир

В США назвали исключенных из антироссийских санкций «священных коров» ЕС

New York Times: ЕС не готов лишиться импорта российских алмазов, урана и перевозки нефти

Фото: Yves Herman / Reuters

Ряд стран Евросоюза (ЕС) не готов ввести антироссийские санкции в отношении некоторых экономических отраслей, которые считает своими «священными коровами». Об этом сообщает New York Times.

Издание ссылается на неназванных дипломатов, назвавших «фарсом» лоббистскую работу Брюсселя по исключению алмазов из нового пакета рестрикций. «Бельгийцы защищают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и ряд других стран до сих пор импортируют российский уран для своих атомных электростанций», — подчеркивается в материале.

Газета указала, что некоторые члены ЕС отказываются жертвовать этими секторами ради поддержки Украины, невзирая на готовность их партнеров претерпевать трудности, чтобы наказать Кремль. По словам авторов публикации, остальные государства, пошедшие на санкционные меры и потерявшие в результате этого доходы и рабочие места, недовольны подобной политикой.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о расхождении во взглядах по вопросу антироссийских санкций среди стран-участниц ЕС. Он рассказал, что Европа разделилась на два лагеря: тех, кто верит в эффективность ограничительных мер и тех, кто считает необходимым поменять санкционную политику.

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Варвара Кузьмина
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