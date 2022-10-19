Дуэйн Джонсон захотел стать британским премьером

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон предложил себя на пост британского премьер-министра

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на премьере фильма «Черный Адам» и предложил себя на пост британского премьер-министра. Об этом сообщает Sky News.

«Вы готовы к новому премьеру Джонсону? А может быть к премьеру "Скале"?» — в шутку спросил он.

Артист также прокомментировал свою первую супергеройскую роль и назвал фильм «Черный Адам» самым важным за свою карьеру. Он пояснил, что вся предыдущая работа будто бы подводила его к этому проекту, а также подчеркнул, что ему выпала честь сыграть героя, в котором дети разных расовых принадлежностей увидят себя.

В прошлом году Джонсон захотел когда-нибудь выдвинуть свою кандидатуру на роль президента США. «Не думаю, что наши отцы-основатели когда-либо предполагали, что к их клубу присоединится лысый, татуированный, наполовину черный, наполовину самоанский, пьющий текилу, управляющий пикапом парень с поясной сумкой. Но если это когда-либо случится, для меня будет честью служить вам, народ», — написал артист в соцсетях.

Таким образом Джонсон прокомментировал результаты опроса, опубликованного в издании Newsweek. Как оказалось, 46 процентов американцев хотели бы видеть актера главой государства.