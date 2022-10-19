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05:33, 19 октября 2022Путешествия

В России разработали инструкцию на случай захвата самолета

«Ъ»: Росавиация разработала инструкцию для экипажей на случай захвата самолета

Фото: Andrew Palmer / Unsplash

Росавиация разработала инструкцию с рекомендациями по действиям для экипажей на случай захвата или угона самолета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Несмотря на сокращение количества подобных прецедентов за последние десятилетия в России, актуализация методических материалов является важной в условиях международной напряженности, говорится в публикации. Отмечается, что Росавиация уже направила разработанную инструкцию в авиакомпании. Впервые в списке значатся 15 аэропортов на случай вынужденной посадки при захвате самолета.

В документе указано, что экипаж борта должен выбрать один из аэродромов и передать информацию о произошедшем по радиосвязи, пишет издание. После этого, сведения будут направлены в территориальные управления ФСБ, МВД и Минобороны. План дальнейших действия должны предоставить диспетчеры ОрВД — организации по обслуживанию воздушного движения.

Представитель авиакомпании Red Wings рассказал, что каждый российский перевозчик имеет собственный план на случай чрезвычайного происшествия, который согласовывается с Росавиацией и предполагает определенную последовательность действий. В S7 Airlines добавили, что члены экипажей и наземные службы регулярно проходят подготовку и инструктаж по авиационной безопасности.

Ранее стало известно о жалобах российских авиакомпаний на требования Роскомнадзора, который обязал перевозчиков согласовывать все полеты за рубеж. Причина беспокойства заключается в вероятности попадания международных рейсов под запрет в случае отсутствия разрешения ведомства на полет.

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Варвара Кузьмина
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