Ситибанк сообщил о прекращении работы с корпоративными клиентами

Ситибанк решил прекратить работу с корпоративными клиентами и просит их закрыть счета

Российский Ситибанк, ранее решивший закрыть розничный бизнес и обслуживание физических лиц, сообщил о прекращении работы и с корпоративными клиентами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письма, рассылаемые финансовой организацией.

Отмечается, что в письмах, отправляемых иностранным корпоративным клиентам, банк просит не медлить с закрытием счетов. Пока Ситибанк сохраняет обслуживание, которое требуется в соответствии с юридическими обязательствами компании.

Ранее головная организация — американский Citi — сделал заявление в отношении предоставления услуг и сервисов для корпоративных клиентов в РФ. Основные операции на российском рынке банк планирует завершить к апрелю 2023 года.

Как пояснил «Коммерсанту» финансовый юрист, пожелавший остаться анонимным, прописанные услуги и условия в договоре банка с клиентом кредитная организация должна выполнять вплоть до истечения срока контракта. Желание собственника прекратить деятельность в России не может стать основанием для досрочного одностороннего прекращения прописанных обязательств. «Банк не может потребовать досрочно погасить кредит, вернуть депозит, отозвать гарантию и так далее. Именно этим и объясняется данная оговорка»,— уточнил собеседник издания.

О намерениях американского финансового конгломерат Citigroup свернуть бизнес в России журналистам The Wall Street Journal стало известно в августе 2022 года. Однако впервые о желании продать розничный бизнес в России компания заявила еще в апреле 2021-го. Финансовый гигант предложил передать принадлежащий ему Ситибанк крупнейшей частной кредитной организации в России, Альфа-банку, однако тот отказался.