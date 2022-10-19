В российском лесу нашли скелет человека в одежде

В Санкт-Петербурге обнаружили человеческий скелет в одежде, причины смерти устанавливаются

В Санкт-Петербурге обнаружили человеческие останки, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, скелет был найден в Красносельском районе города в лесу около cадового некоммерческого товарищества «Макаровец». Очевидцы вызвали полицейских. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа.

Известно, что сотрудники обнаружили части одежды на скелете. В настоящий момент останки находятся в морге. Эксперты устанавливают пол, возраст и возможные причины смерти человека.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области неизвестный мужчина оставил пакет с человеческим черепом в храме.