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В российском лесу нашли скелет человека в одежде
В Санкт-Петербурге обнаружили человеческий скелет в одежде, причины смерти устанавливаются
В Санкт-Петербурге обнаружили человеческие останки, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, скелет был найден в Красносельском районе города в лесу около cадового некоммерческого товарищества «Макаровец». Очевидцы вызвали полицейских. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа.
Известно, что сотрудники обнаружили части одежды на скелете. В настоящий момент останки находятся в морге. Эксперты устанавливают пол, возраст и возможные причины смерти человека.
Ранее стало известно, что в Ленинградской области неизвестный мужчина оставил пакет с человеческим черепом в храме.