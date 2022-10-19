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10:01, 19 октября 2022Силовые структуры

В российском лесу нашли скелет человека в одежде

В Санкт-Петербурге обнаружили человеческий скелет в одежде, причины смерти устанавливаются

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге обнаружили человеческие останки, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, скелет был найден в Красносельском районе города в лесу около cадового некоммерческого товарищества «Макаровец». Очевидцы вызвали полицейских. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа.

Известно, что сотрудники обнаружили части одежды на скелете. В настоящий момент останки находятся в морге. Эксперты устанавливают пол, возраст и возможные причины смерти человека.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области неизвестный мужчина оставил пакет с человеческим черепом в храме.

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Екатерина Власова
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