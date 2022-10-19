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16:25, 19 октября 2022Путешествия

Змея загадочным образом проникла в самолет и вызвала массовую панику на борту

В США ползающая по салону самолета United Airlines змея вызвала панику среди пассажиров

Фото: Nick Herasimenka / Unsplash

Неожиданное и загадочное появление живой змеи в салоне самолета авиакомпании United Airlines вызвало панику среди пассажиров. Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел на борту рейса, прибывшего из Тампы в аэропорт Ньюарк Либерти (США). Как рассказал один из очевидцев, когда воздушное судно вырулило со взлетно-посадочной полосы к выходу на посадку, пассажиры в салоне бизнес-класса начали визжать и отрывать ноги от пола — на борту ползала живая змея.

Офицеры службы по контролю за животными аэропорта вместе с полицейскими зашли на борт и изолировали рептилию, а позже выпустили ее на волю. Выяснилось, что это была подвязочная змея из семейства ужеобразных, которые не представляют опасности для человека. Ни представитель авиакомпании, ни администрация аэропорта не дали никаких комментариев по поводу того, каким образом животному удалось проникнуть внутрь самолета.

Ранее в феврале змея в пассажирском отделении самолета авиакомпании Air Asia стала причиной экстренной посадки. Отмечалось, что бортпроводники так и не смогли узнать, как рептилия попала в салон.

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Дарья Рыбак
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